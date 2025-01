Travel Before, Vitolo: “Riflettori puntati sulla Costiera Amalfitana”

Travel Before sempre più internazionale. Il t.o. con base a Salerno parteciperà infatti alla Fitur per promuovere le eccellenze turistiche della Costiera Amalfitana e della Campania sul mercato internazionale.

Travel Before promuoverà sia le destinazioni principali del brand e delle esperienze turistiche più esclusive, in condivisione con il Comune di Vietri sul Mare, sia la Costiera Amalfitana e la provincia di Salerno, con un format che potrebbe essere rinnovato anche nelle future partecipazioni fieristiche.

La partecipazione a Fitur 2025 si inserisce in una strategia più ampia di Travel Before, volta a consolidare la presenza del brand nei mercati esteri per lo sviluppo dell’incoming. “Siamo entusiasti di partecipare a Fitur 2025. È un’opportunità unica per presentare le meraviglie della nostra terra a un pubblico globale e per instaurare nuove collaborazioni con operatori internazionali - ha dichiarato Giancarlo Vitolo, ceo & founder del tour operator -. L’interesse per l’Italia nei mercati di lingua spagnola è sempre molto alto per ragioni di vicinanza culturale, di turismo delle origini dai paesi latino americani, e quest’anno anche grazie all’occasione del Giubileo per realizzare itinerari complementari di turismo religioso. Grazie alla nostra ampia rete di collaboratori locali miriamo a proporre una gamma completa di pacchetti personalizzati, dagli itinerari culturali alle esperienze gastronomiche, favorendo un turismo sostenibile e di qualità in una delle zone più affascinanti d’Italia”.