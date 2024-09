Balzo in avanti per il fatturato di Travel Expert, che chiude l’estate con un incremento del 50% sull’anno precedente. Un risultato importante, cui ha dato un contributo fondamentale l’ingresso nel segmento delle vacanze studio con un format innovativo, che trasforma l’apprendimento delle lingue straniere in una full-immersion culturale. L’iniziativa, realizzata in partnership con attori consolidati del comparto, ha già portato all’organizzazione di esperienze in Giappone, India e Cina.

“Abbiamo colto subito l’opportunità - spiega Luigi Porro, fondatore e ceo Travel Expert - di lavorare a quattro mani sulla costruzione di un prodotto, quello delle vacanze studio, che per noi era inusuale, arrivando a sperimentare un modello nuovo, nel quale viaggio e formazione si integrano in un’esperienza unica e di grande valore educativo”.

Nascono così programmi personalizzati in cui i corsi di lingua veri e propri sono inseriti in un contesto di attività ed escursioni che promuovono l’interazione con modelli culturali alternativi. “L’operazione è partita a inizio estate e ha già dato ottimi risultati - aggiunge Porro -: i viaggi studio stanno mostrando una crescita significativa dello scontrino medio e su queste basi abbiamo ottime prospettive di proseguire la partnership anche negli anni futuri”.

Buono il riscontro anche della Divisione Incentive, sviluppata anche grazie alla partnership con Frigerio Viaggi, che di Travel Expert è anche azionista. Anche il progetto Stoviaggio è cresciuto nel corso degli ultimi mesi, grazie all’esperienza acquisita nelle prime due stagioni. Oggi le coppie di Personal Travel Expert e Creator Digitali, dopo aver imparato a lavorare insieme, stanno iniziando ad esprimere valore. “A TTG Travel Experience - conclude Porro - presenteremo un’ulteriore innovazione strategica che ci porterà su un terreno da noi ancora inesplorato, per offrire ai Personal un nuovo assist per aumentare volumi e profitti”.