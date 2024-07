Travel World Escape in primo piano con la Spagna alternativa

Travel World Escape in prima linea nello sviluppo del turismo sostenibile. In occasione di ‘Spain Talks: caring for the future’, l’operatore ha ricevuto l’Experience Award, riconoscimento che premia il miglior prodotto turistico sostenibile fra itinerari, esperienze e offerte volte a promuovere il turismo green in Spagna.

Il premio sottolinea l’importanza di offrire viaggi autentici e rispettosi dell’ambiente. Travel World Escape ha presentato due nuovi itinerari esclusivi, che mettono in luce una Spagna diversa e incontaminata, offrendo esperienze di viaggio autentiche a stretto contatto con la popolazione locale. Dal Maestrazgo fino a una Barcellona meno conosciuta, raggiungendo poi la zona dei Pirenei con il treno ad alta velocità.

Questi itinerari rappresentano un modo sostenibile per esplorare la bellezza del paesaggio spagnolo, viaggiando in armonia con l’ambiente. Federica Martin, product manager di Travel World Escape, ha dichiarato: “Siamo un tour operator innovativo nel mercato italiano, impegnati nel promuovere il turismo sostenibile e rigenerativo. La Spagna è una destinazione che studiamo da tempo e che ci sta dando molte soddisfazioni”.