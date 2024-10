Travel World Escape rinnova la presenza a Rimini

Guarda ancora al turismo rigenerativo l’attività di Travel World Escape, il tour operator tailor-made che rinnova la sua presenza a TTG Travel Experience per ribadire il suo impegno per un modello di viaggio che va oltre la sostenibilità, contribuendo attivamente al beneficio del turismo sulle comunità e sull'ambiente.

In fiera verranno illustrati al trade i progetti innovativi del tour operator, pensati per far vivere ai propri clienti un turismo responsabile e coinvolgente.

Mercoledì 9 ottobre alle 16:50 presso l'arena BeActive è inoltre previsto l'intervento di Silvia Gatto, Marketing and Sustainability Manager, che spiegherà come tutto quanto connesso alla sostenibilità sia sempre più imprescindibile, e come tenere in considerazione anche questo aspetto nel mondo del turismo.