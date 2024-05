Con un solo click si potrà acquistare il biglietto integrato treno e nave. Parte così la vera intermodalità per raggiungere Sicilia e Sardegna. Protagonisti di questa nuova partnership sono Trenitalia e Grimaldi Lines. La novità risiede nella possibilità di fare l’acquisto in un’unica soluzione, direttamente su tutti i canali Trenitalia.

“Abbiamo deciso di conquistare il mercato dei passeggeri che si spostano a piedi, che non vogliono viaggiare con la macchina al seguito – ha dichiarato Francesca Marino, direttrice del dipartimento passeggeri Grimaldi Lines -. Giovani e persone attente ai viaggi sostenibili sono il nostro target di riferimento“.

“L’elemento principale che abbiamo perseguito nella realizzazione di questo progetto, è stata proprio la semplicità. Ovvero fare in modo che sia i clienti privati, che gli operatori d’agenzia, possano acquistare il biglietto integrato con un click e senza modificare le procedure fino ad ora conosciute” ha precisato Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e intermodale di Trenitalia.

Il progetto, da oggi attivo per biglietti con partenza dal 1 giugno, connetterà tutta la rete ferroviaria regionale e, per ora, solo due porti operativi per Grimaldi, Civitavecchia e Napoli.

“A breve saremo attivi anche dal porto di Livorno verso Olbia e Palermo”, ha precisato Ermanno Russo, responsabile del settore sviluppo di Trenitalia. Ma l’obiettivo di Grimaldi e Trenitalia, è quello di puntare più in alto. “Stiamo lavorando per estendere lo stesso sistema anche a Spagna e Grecia” ha concluso Guido Grimaldi, corporate short sea shopping commercial director di Grimaldi Group.