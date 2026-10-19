Treno e crociera nella stessa prenotazione: accordo Costa e Trenitalia

Dal gennaio 2027 treno e crociera si prenoteranno insieme. È la novità dell’intesa siglata al TTG di Rimini da Trenitalia e Costa Crociere, per integrare i collegamenti ferroviari nazionali e internazionali con i porti.

Un booking engine connetterà in tempo reale i sistemi delle due società: le agenzie potranno aggiungere il treno alla crociera e ottenere conferma. Allo studio anche la gestione dei bagagli, orari coordinati con le navi e assistenza dedicata nelle stazioni.

“La crociera non comincia più al porto, ma dalla stazione più vicina a casa” spiega Daniel Caprile, vicepresidente Costa Crociere.

“Vogliamo facilitare l’accesso alle destinazioni e offrire nuove opportunità per scoprire le bellezze del nostro Paese” afferma Francesco Cacciapuoti, direttore Sales Trenitalia. L’accordo sostiene anche il turismo nei borghi e nelle città d’arte e rientra nella strategia Costa per le agenzie, articolata su Attraction, Experience e Sales, con strumenti commerciali e iniziative dedicate.