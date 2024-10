Trenord, cresce la proposta ‘Gite in treno’: 56mila biglietti venduti

Sono oltre 8,5 milioni di passeggeri che, tra gennaio e settembre, nei weekend e nei mesi estivi hanno raggiunto in treno le destinazioni turistiche lombarde con Trenord. Ottimi i riscontri del prodotto ‘Gite in treno’, la proposta treno+esperienza; quest’anno, infatti, sono stati venduti già più di 56mila biglietti, il 43% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Circa 1200 persone hanno viaggiato sul treno storico che, dopo due corse inaugurali nel 2023, quest’anno ha ampliato la proposta fino a otto corse. Particolarmente apprezzata la proposta treno+battello, già scelta da oltre 39mila clienti; in 9mila hanno invece optato per i pacchetti che uniscono il viaggio al biglietto d’ingresso in uno dei grandi parchi divertimenti sul Garda.

“Oltre che azienda di mobilità siamo a tutti gli effetti un player del turismo - commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Sui nostri treni i viaggiatori nei weekend e nei festivi hanno superato i flussi pre Covid; e fra ‘Gite in treno’, treno storico e servizi per i grandi eventi abbiamo trasportato oltre 90mila clienti. Lavoriamo continuamente per ampliare i nostri servizi e proposte verso le mete del turismo, per promuovere una mobilità sostenibile anche nel tempo libero”.

Trenord partecipa a TTG Travel Experience al padiglione A7, stand 238.