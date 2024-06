Trinity e C.L.ASS. insieme per i corsi di formazione all’estero

In collaborazione con Trinity ViaggiStudio, Cultural Language Association, associazione culturale senza scopo di lucro specializzata nella formazione degli insegnanti, organizza corsi di formazione per docenti, completamente gratuiti oppure pagabili tramite la Carta del docente.

La Carta del docente riconosce ai docenti un contributo annuale di 500 euro per formazione e aggiornamento professionale. L’utilizzo di questo importo per corsi di aggiornamento all’estero, tenuti a Londra e Dublino rappresenta un’opportunità significativa per migliorare le competenze linguistiche e adottare nuove metodologie didattiche.

“Per i docenti di lingua, mantenersi aggiornati e apprendere nuove metodologie è fondamentale per garantire un insegnamento di qualità e al passo con i tempi. La formazione continua non solo arricchisce le competenze dei docenti, ma offre anche nuovi strumenti e approcci didattici che possono rendere l’apprendimento delle lingue più coinvolgente ed efficace per gli studenti. Partecipare ai corsi all’estero, finanziabili con la Carta del docente, rappresenta un’opportunità unica per immergersi in contesti culturali diversi, sperimentare tecniche innovative e confrontarsi con colleghi di altre nazionalità, favorendo così una crescita professionale e personale che si riflette direttamente sulla qualità dell’insegnamento offerto agli studenti. Per questo sosteniamo C.L.ASS. nella sua ricca offerta di corsi per docenti, sia gratuiti che finanziabili con la Carta” spiega Claudia Randazzo, ceo & founder di Trinity ViaggiStudio.