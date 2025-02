Trinity Viaggi Studio e C.L.ASS, viaggi di formazione in Gran Bretagna

C.L.ASS. (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity Viaggi Studio, propone ai docenti viaggi alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia, interamente pagabile con la Carta del Docente.

Tre i tour disponibili: il primo è in Inghilterra e tocca Londra Twickenham (St.Mary’s University), Londra Avery Hill (University of Greenwich Avery Hill Campus), Canterbury (University of Kent), Chatham (University of Greenwich Medway Campus). Il secondo tour, sempre in Inghilterra, porterà i partecipanti a visitare Gloucester (Hartpury University), Keele (Keele University) e Nottingham (University of Nottingham). Il terzo itinerario è, invece, in Scozia e fa tappa ad Edimburgo (Queen Margaret University), Glasgow (Uws Paisley Campus), Ayr (Uws Ayr Campus), Stirling (University of Stirling). Il viaggio per docenti si svolgerà dal 6/3/2025 fino all’ 8/3/2025, con partenza da Milano o Roma e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento dei crediti formativi.

C.L.ASS. (Cultural Language Association) sempre in collaborazione con Trinity Viaggi Studio, propone inoltre in estate corsi di aggiornamento per docenti che desiderano fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della Carta del Docente.

Le destinazioni vanno da Colchester a Edimburgo, da Londra a Dublino.