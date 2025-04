Una nuova offerta per le vacanze studio di Trinity ViaggiStudio, che potenzia il suo prodotto con l’ospitalità in college abbinata a workshop specializzati in scienza, tecnologia, leadership globale, equitazione, tennis e molte altre discipline.

Fra le proposte, la possibilità di accedere alla PSG Academy, scuola calcio con allenatori d’élite e workshop dedicati al business, con uno sguardo al mondo dell’economia e della gestione aziendale.

La proposta della PSG Academy è ospitata nei college di Reading, nella contea del Berkshire e di Dorking, nella contea del Surrey: il percorso di studio include 30 ore di lezione in classi omogenee per età e livello linguistico e 24 ore di workshop.

A Londra, invece, presso la University of London, gli studenti effettueranno 15 ore di lezione affiancate da 48 ore di workshop che prevede il corso Global Leaders, dedicato alla formazione dei leader del futuro, con un focus sul mondo del business e un’esperienza esclusiva all’interno del Parlamento Britannico, il corso Business Pioneers, un'opportunità per esplorare le dinamiche del mondo imprenditoriale e comprendere le sfide di una carriera negli affari e il corso Digital Media Innovators, un programma dedicato agli studenti interessati alla produzione multimediale e alle nuove tecnologie digitali.

Infine a Tonbridge, nella contea del Kent, gli studenti potranno effettuare, accanto a 30 ore di lezione, 12 ore di workshop con percorsi focalizzati su Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics.