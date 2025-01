Trinity ViaggiStudio porta i ragazzi a Mauritius, Dubai e in Cina

Nuove destinazioni per i viaggi studio. Trinity ViaggiStudio ha infatti deciso di offrire l’opportunità di vivere soggiorni studio estivi in destinazioni inusuali quando si pensa a un soggiorno studio, dove l’apprendimento della lingua inglese si combina con un’esperienza indimenticabile.

Una delle nuove mete è l’isola di Mauritius, dove studiare l’inglese. Pensato appositamente per i ragazzi, il soggiorno unisce lo studio della lingua inglese al divertimento e alla scoperta di paesaggi paradisiaci. La sistemazione prevista è in residence in camere triple; il programma didattico prevede 30 ore di lezione con docenti qualificati e classi suddivise per livello di conoscenza della lingua. È prevista una serie di attività ricreative molto ampia.

Altra destinazione innovativi sono gli Emirati Arabi. La sistemazione è in college, dove si potrà sperimentare il sistema educativo di un Paese in sviluppo costante. La University of Wollongong di Dubai accoglierà i ragazzi in una struttura di altissimo livello: situata nel cuore di Knowledge Park, quartiere dedicato all’apprendimento, con ampi spazi verdi, aree comuni conviviali, che si trova a soli venti minuti dalle principali attrazioni della città.

Il college offre camere doppie con bagno privato e trattamento di pensione completa, il programma didattico consta di 30 ore di lezione e un’ampia gamma di escursioni per il programma ricreativo.

Infine la Cina. Con il bando Inps si ha l’opportunità di partire per un soggiorno studio in Cina, precisamente a Shanghai. La vacanza studio è destinata ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni. La sistemazione prevista è in college, in camere singole con bagno privato e trattamento di pensione completa. La scuola, la East China University of Science and Technology (ECUST), è una prestigiosa università di ricerca specializzata in discipline scientifiche e tecnologiche. Il programma didattico è costituito da 30 ore di lezione in lingua inglese e 10 ore di corso base di mandarino.

Sono inoltre previste numerose escursioni per scoprire questa città che unisce elementi occidentali e orientali e intreccia tradizione e innovazione.