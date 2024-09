Tui amplia l’offerta: new entry anche in Sardegna

Dopo le ottime prospettive per i conti dell’anno, il colosso tedesco Tui annuncia una serie di nuove aperture. Tui Blue ha aggiunto nel portfolio un totale di 4 hotel tra Sardegna, Tunisia e Turchia.

Come riporta ttgmedia.com, per quanto riguarda il Belpaese la new entry è a Budoni. Doppia apertura invece in Tunisia, ad Hammamet, mente per la Turchia la novità è a Seferihisar.

Intanto, Tui ha annunciato una ristrutturazione dell’attività don un nuovo modello di ‘mercato globale’, puntando in particolare sulle offerte personalizzate.