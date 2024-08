Tui, crescita a due cifre nel terzo trimestre

Il colosso del turismo Tui chiude il terzo trimestre dell’esercizio con un fatturato record da 5,8 miliardi di euro, proseguendo una serie di otto trimestri consecutivi con crescita a doppia cifra per l’Ebit.

Sebastian Ebel, ceo di Tui Group, commenta: “Questo dimostra anche la forza e la sostenibilità futura del nostro modello di business. Stiamo crescendo in modo redditizio e stiamo mantenendo ciò che abbiamo promesso”.

I livelli sostenuti di prenotazione proseguono anche per quest’estate, con un +6% rispetto allo scorso anno e i prezzi medi più alti del 3% rispetto al 202. Per la stagione in corso è già stato venduto l’88% della capacità.