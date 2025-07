Tui: Johan Lundgren, ex ceo easyJet, entra nel consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza di Tui ha approvato la nomina di Johan Lundgren come nuovo membro del consiglio. Con questa nomina Lundgren succede a Pepijn Rijvers, che in precedenza si era dimesso dal Consiglio di Sorveglianza.

Johan Lundgren, ex ceo di easyJet, contribuirà con la sua esperienza turistica al consiglio di sorveglianza di Tui. Lundgren, come riporta TravelDailyNews, ha iniziato la sua carriera di quattro decenni nel turismo nel 1986 a Fritidsresor, ora parte del TuiNordic.

Più di recente, ha guidato i mercati e le compagnie aeree Tui come vice ceo del Gruppo dal 2011 al 2015. Dopo aver lasciato Tui, Lundgren è stato ceo di Easyjet dal 2017 fino alla fine del 2024.

Pepijn Rijvers, già chief product and technology officer del World Business Council for Sustainable Development, è entrato a far parte del consiglio di vigilanza di Tui nel febbraio 2025. In considerazione del suo nuovo ruolo nel settore del turismo, ha deciso di dimettersi dalla sua posizione in Tui.

Dieter Zetsche, presidente del consiglio di Sorveglianza, ha dichiarato: “A nome dell’intero Consiglio di Sorveglianza, vorrei ringraziare Pepijn Rijvers per la breve ma buona collaborazione e gli augura tutto il meglio per il futuro. Siamo lieti di avere Johan Lundgren, un manager del turismo internazionale di eccezionale esperienza che conosce molto bene il settore e Tui, per succedergli in consiglio di sorveglianza. Dopo dieci anni, ora torna a Tui e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.