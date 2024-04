Tui: nel 2025 oltre 10 milioni di posti volo dagli scali britannici

Il gruppo Tui ha messo in vendita altri 345mila posti nel Regno Unito per l’estate 2025, portando il piano programmato per l’alta stagione a un’offerta di oltre 10 milioni di posti. Più di un quarto dei posti aggiuntivi saranno disponibili dall’aeroporto di Exeter, dove la compagnia aerea e l’operatore stanno posizionando un aereo in più “per soddisfare la domanda in aumento”.

Come riporta TTGMedia, Exeter acquisirà per la prossima estate una nuova rotta Tui per Ibiza, mentre i voli per Tenerife e Lanzarote opereranno tutto l’anno.

Tui inizierà anche a servire Antalya, Heraklion, Paphos e Rodi due volte a settimana da Exeter, aprendo opzioni di vacanza di 10 e 11 notti.

Altri 15mila posti extra sono stati messi in vendita a Bournemouth, dove Tui opera esclusivamente per Cefalonia e Paphos. I voli per Rodi, Heraklion, Corfù e Mahon, nel frattempo, sono operativi due volte a settimana.

Altri 70mila posti extra sono stati aggiunti a Birmingham, dove Tui opera quotidianamente per Antalya, Dalaman, Palma e Paphos. Qui sta espandendo il suo servizio per Rodi a sei frequenze settimanali e per Bourgas in Bulgaria a tre volte a settimana.

Si prevede che quest’estate ci sarà una capacità record sul mercato, con quasi sei milioni di posti volo garantiti da Tui, superata solo da Jet2holidays, autorizzata da Atol a offrire 6,7 milioni di posti volo.

Sempre guardando all’estate 2025, la metà dei 300mila posti aggiuntivi di Tui per l’estate 2025 sarà destinata al Nord Africa. Di questi, 100mila all’Egitto, 30mila al Marocco e 15mila alla Tunisia. L’altra metà sarà divisa in 85mila a Cipro, 70mila in Grecia e 40mila in Spagna.

Tui ha anche messo in vendita per l’estate 2025 il nuovo programma di Marella Cruises, operativo da Paphos.