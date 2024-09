Tui rileva la quota di Fti alle Canarie

Dopo il crollo del colosso tedesco del turismo Fti, Tui ha rilevato gran parte delle attività nell’arcipelago delle Canarie. Un’operazione che ha permesso al tour operator di incrementare notevolmente i passeggeri, migliorando le performance.

Come riporta preferente.com, tuttavia, Tui ha anche guadagnato terreno in Turchia, sempre in seguito al fallimento del player. Tuttavia, in questo secondo caso, le prospettive sono meno positive, dal momento attualmente l’inflazione in questo Paese è molto alta.