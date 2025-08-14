È buon periodo per Tui. Il colosso tedesco ha reso noto di aver rivisto al rialzo le previsioni per il 2025, dopo aver registrato “il miglior Ebit sottostante di sempre nel terzo trimestre, pari a 321 milioni di euro”. Anche i ricavi sono aumentati del 7% a quota 6,2 miliardi, lievemente al di sopra delle attese iniziali, mentre l’utile ha raggiunto i 225 milioni, rispetto ai 104 milioni del 2024.

“La nostra strategia sta dando i suoi frutti. Stiamo beneficiando del nostro modello di business integrato e diversificato e siamo riusciti a ridurre ulteriormente la stagionalità del gruppo”, ha commentato il ceo, Sebastian Ebel.

A trainare, riporta Il Sole 24 Ore, le attività Holiday Experience e le festività pasquali. Nel dettaglio, nel ramo Holiday Experience, il segmento Hotels & Resorts ha registrato un Ebit rettificato di 131 milioni, in linea con l‘anno precedente, le Crociere hanno segnato un record di 143 milioni, con un aumento del 56%, e Tui Musement ha incassato un incremento del 6,8% a 20,8 milioni.

È passato invece da 33 milioni a 50 milioni l’Ebit del comparto Markets and Airline.

Forte dei risultati il Gruppo ha rivisto la guidance per l’Ebit rettificato dell’esercizio, prevedendo un aumento del 9-11% dal precedente +710%, a tassi di cambio costanti, rispetto agli 1,3 miliardi del 2024. Quanto ai ricavi Tui stima ora una crescita tra il 5 e il 10%, rispetto ai 23,2 miliardi dello scorso anno.