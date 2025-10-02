Tui River Cruises lancerà la nuova nave nel 2027

Il più grande programma estivo, grazie anche all’introduzione di una nuova unità, per Tui River Cruises nel 2027. L’operatore ha annunciato l’ingresso della Tui Luzia, che navigherà sul fiume Duero in Portogallo.

La nave debutterà appunto nella stagione estiva del 2027 e potrà ospitare fino a 111 passeggeri e opererà itinerari di sette notti con partenza da Porto e visiterà destinazioni della Valle del Duero, patrimonio dell’Unesco, tra cui Entre-os-Rios, Peso de Régua, Vega de Terrón (per Salamanca, Spagna) e Barca d’Alva.

Come riporta traveldailynews.com, oltre al Portogallo, il programma per l’estate 2027 prevede 35 crociere con la flotta europea da marzo a ottobre.