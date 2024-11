Turismo sostenibile, Kel 12 parteciperà alla COP29 a Baku

Kel 12 parteciperà alla COP29 a Baku, in Azerbagian. Grazie al suo impegno nella sostenibilità e alla firma della Dichiarazione di Glasgow sull’azione climatica nel turismo, il tour operator è stato invitato dal Dipartimento Turismo Sostenibile e Resilienza delle Nazioni Unite a prendere parte alla sezione tematica dedicata al turismo nella conferenza sul cambiamento climatico.

Questo riconoscimento riconferma l’impegno intrapreso da Kel 12 nella promozione di un turismo sostenibile ed è un’importante occasione di ascolto e dialogo con i leader mondiali impegnati nella salvaguardia ambientale.

“Una grande opportunità di confronto”

“Partecipare alla COP29 - commenta Angelica Pastorella, sustainability project manager e antropologa di Kel 12 - è una grande opportunità per confrontarci con altre realtà internazionali e comprendere le strategie climatiche che si stanno sviluppando nel settore del turismo. Un’occasione per crescere e arricchirsi, dialogando con colleghi di tutto il mondo e condividendo le best practice che possono contribuire a ridefinire le politiche di sostenibilità in modo collaborativo”.

Firmataria della Dichiarazione di Glasgow, una delle principali iniziative internazionali per la lotta al cambiamento climatico nel turismo, Kel 12 ha aderito nel 2023 a questa iniziativa, che riconosce l’urgente necessità di un piano globale e coerente per l’azione climatica nel turismo. Con la firma, Kel 12 si è impegnata a misurare, decarbonizzare, rigenerare e sbloccare la finanza per supportare un futuro più sostenibile nel settore. “Speriamo che, con il dialogo e la collaborazione - aggiunge Pastorella -, si possa innescare un circuito virtuoso che ispiri tanti altri tour operator a impegnarsi nella promozione di un turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è portare il turismo responsabile e rispettoso delle culture e degli ambienti in prima linea, rafforzando il nostro impegno per un futuro più sostenibile”.