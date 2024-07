Turismo upper level, le nuove esperienze di Luxforsale

Luxforsale, portale per la compravendita di immobili luxury, inaugura una nuova linea di servizi per il turismo di lusso inserendo una sezione dedicata a Travel & Concierge. L’idea nasce dalla necessità di rispondere alla crescente domanda di esclusività e personalizzazione; stando, infatti, ai dati raccolti dall’Osservatorio 2024 di Luxforsale, in Italia il settore immobiliare di lusso crescerà ancora nel secondo semestre di quest’anno.

Da qui, dunque, la decisione di integrare nella propria offerta una serie di servizi accessori in grado di soddisfare i viaggiatori di lusso con esperienze speciali: noleggio di supercar, yachting, Ncc, concierge h24 e vere e proprie chicche come lo chef privato o l’istruttore di fitness a domicilio, così come il fotografo, l’istruttore di tennis o di golf e il make-up & hair stylist.