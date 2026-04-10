Tutela dei viaggiatori e degli adv: nasce Go4sea Plus

Far sì che le agenzie possano offrire certezze e garanzie ai propri clienti. Questo l’obiettivo di Go4sea Plus, il servizio di Go4sea che fornisce alla adv strumenti concreti per pianificare viaggi sereni e su misura, senza preoccupazioni fin dalla prenotazione, oltre a tutelare completamente i dettaglianti sul fronte della loro remunerazione, anche in caso di annullamento.

“Abbiamo creato il servizio Go4sea Plus perché oggi prenotare un viaggio può generare preoccupazioni - spiega Gaetano Stea, direttore sviluppo e prodotto Go4sea -; tra timori legati a cambiamenti improvvisi geopolitici o priorità personali, la soggettività è sempre più al centro. Go4sea Plus nasce per offrire tranquillità concreta fin dalla prenotazione: permette di pensare sereni, pianificare in sicurezza, con supporto immediato e protezione economica, così che ogni cliente possa vivere l’esperienza con serenità e ogni agenzia operare con fiducia, affiancata in ogni fase del viaggio”.

Semplificata la gestione dei sinistri

Il servizio interviene per velocizzare la gestione dei sinistri per annullamento, semplificandola in maniera efficace con un rapporto diretto tra tour operator e agenzia. Oltre ai casi elencati nel servizio, che consentono la rapida gestione di sinistri e penali, viene offerta una nuova protezione anche quando i clienti decidono di modificare o annullare il viaggio fino a 30 giorni prima della partenza, per destinazioni che possono essere influenzate da eventi sociopolitici o che possono far mancare la “tranquillità” del viaggio. Al cliente, oltre al rimborso, viene anche offerto un buono viaggio per una successiva partenza in modo da eliminare qualsiasi perdita pecuniaria anche in merito a porzioni non rimborsabili (quota gestione o spese di servizio).

“La combinazione con la nuova Piattaforma Altrove - prosegue Stea - consente alle agenzie di lavorare in facilità, serenità e con l’assistenza, sempre garantita, dei colleghi del booking interno”. In aggiunta, Altrove offre già strumenti avanzati per ottimizzare il lavoro delle agenzie: oltre 1.000 template di preventivi aggiornati e personalizzabili e un catalogo di più di 2.500 partenze tra Europa e resto del mondo.

Per l’agenzia, poi, la remunerazione è garantita sempre, in caso di annullamento della pratica. Una novità eccezionale in un momento difficile di mercato, che si aggiunge ai vantaggi crescenti per livelli di cluster e partnership superiori.