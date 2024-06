Un matrimonio indiano a bordo di Celebrity Ascent: la festa di lusso fa tappa a Portofino

Anant Ambani, figlio di una potente dinastia indiana, sposerà il primo luglio Radhika Merchant. I festeggiamenti però sono già cominciati: ora la coppia è in crociera sul Mediterraneo a bordo di Celebrity Ascent.

La crociera di tre giorni sul Mediterraneo ha fatto tappa a Portofino dopo aver toccato Palermo e la costa laziale per raggiungere Roma, come riporta Il Corriere della Sera. Lo sbarco in piazzetta non è passato inosservato, con i 1.200 invitati che sono scesi dalla nave da crociera per un’escursione a terra.

Per il ritorno poi, come riporta Primocanale.it, tappa a Genova, porto da cui poi la nave sarebbe ripartita. E anche la tappa genovese non è passata inosservata: la musica, secondo molti residenti della zona davanti a Stazioni Marittime, ha svegliato l’interno quartiere di San Teodoro.

Forse per la presenza di celebrità internazionali come i Backstreet Boys, la musica è continuata fino alle 6 inoltrate. Tra i nomi degli invitati spiccano anche altri cantanti come Rihanna e poi invitati vip come Mark Zuckerberg, Bill Gates e John Elkann.

Il matrimonio, definito da molti come “l’evento più glamour mai avvenuto a Portofino”, ha procurato disagi anche all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, dove sono atterrati almeno quattro aerei privati che intorno alle 6 del mattino sono poi partiti alla volta di Mumbai.