Potrebbe trattarsi di un effetto indiretto, in parte generato dal rincaro generalizzato dei prezzi che pesa praticamente su tutte le tipologie di vacanza. Quel che appare certo è che la formula della crociera sta riscuotendo crescenti consensi specie sul fronte del target famiglia, anche grazie alle tariffe particolarmente competitive.

I dati: nel primo trimestre del 2024 le prenotazioni di nuclei familiari sono aumentate del 13% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, che a sua volta aveva registrato un +10% sul 2022. E questo trend sembra destinato a intensificarsi.

La formula, come emerge dall’indagine condotta da Crocierissime su un campione rappresentativo di intervistati, piace in primo luogo per l’invidiabile rapporto qualità-prezzo e per il fatto di assicurarsi una vacanza a prezzo ‘finito’, facilitando la pianificazione del budget e garantendo attività sia on board sia a terra. Inoltre, le navi da crociera offrono opportunità per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager, alle zone relax per gli adulti.

Un dato che emerge riguarda poi l’età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni. Questo indica una crescente tendenza dei giovani genitori a scegliere la crociera come modalità di vacanza.

Sul fronte delle destinazioni, nella top ten delle famiglie si trovano Mediterraneo occidentale e isole greche, che nel primo trimestre del 2024 segnano crescite di prenotazioni rispettivamente del 18% e del 17%. Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale. Seguono subito dopo Genova e Venezia. Bari, Napoli e Savona completano la lista.