Utravel conquista Gen Z e Millennials con nuove mete e tour esperienziali

Ricerca “un turismo giovane che non rincorre solo il lusso materiale, ma considera l’originalità e l’unicità dell’esperienza il vero lusso” la nuova programmazione 2025-2026 di Utravel. Il brand di Alpitour World amplia l’offerta inserendo destinazioni come Perù, Giordania, Capo Verde, Maldive, Marsa Alam, Oman, Vietnam, Turchia, Giamaica, Colombia, Tromsø. E ancora Cina, Andalusia, tour del Canada e dei fiordi in Norvegia.

Le new entry rispondono alla recente evoluzione della domanda della Gen Z e dei Millennials, target a cui si rivolge l’operatore.

Secondo quanto rilevato nell’estate 2025 dall’operatore, infatti, i giovani traveller hanno abbandonato il Mare Italia e le isole del Mediterrane, orientandosi su destinazioni estere e formule di viaggio esperienziali.

Tra le mete più richieste la Repubblica Dominicana, che ha accolto oltre 500 utravelers, pari al 12% della community, e l’Egitto, con Sharm el-Sheikh scelta dal 15% degli utenti. Una domanda, quest’ultima, che ha spito Utravel a inserire Marsa Alam nella programmazione.

Cresciute inoltre le richieste per i viaggi tour (formule più lunghe pensate per chi cerca esperienze condivise e autentiche) in Asia: ben il 3,5% dei viaggiatori ha scelto questa formula, facendo registrare il tutto esaurito in destinazioni come Thailandia, Bali e Sri Lanka.