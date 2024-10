Nuova strategia per l’attività di tour operating di Uvet Viaggi. La società del Gruppo Uvet ha infatti evidenziato di voler rafforzare e ridisegnare l’attività dei brand Settemari e Amo il Mondo.

Settemari diventerà pertanto un brand dinamico, incorporando Jump con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del mercato e di essere più vicini sia alle agenzie di viaggi sia ai loro clienti all’insegna di competitività e digitalizzazione.

Per le agenzie partner del gruppo si apre una nuova opportunità di costruire itinerari in autonomia, grazie alla velocità e alle molteplici possibilità di scelta di un servizio integrato a 360 gradi che comprende voli low cost e legacy, alberghi, noleggio auto, trasporti, activities ed esperienze, assicurazioni.

Amo il Mondo sarà invece dedicato al tailor made e a esperienze di viaggio personalizzate in tante destinazioni in Nord, Centro e Sud America, Medio Oriente, Africa e Oceano Indiano, Asia, Australia, Nuova Zelanda e Pacifico. Tanti itinerari per rispondere a differenti esigenze grazie all’alto grado di specializzazione dello staff impegnato nella creazione delle proposte e alla profonda conoscenza di strutture e luoghi come Usa, Perù, Giappone, Thailandia, Tanzania, Australia.