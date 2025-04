Vacanze col Cuore, il nuovo trend è il ‘gramping’

Prenotazioni in aumento per le strutture di Vacanze col Cuore. “La Pasqua di quest’anno - spiega Loek van de Loo, fondatore del gruppo - si configura molto diversa da quella del 2024, dando possibilità a tutte le nostre strutture open-air di aprire ed essere pronte ad ospitare gli ospiti nazionali e internazionali in quello che si spera un clima mite. I dati che possiamo vedere prima delle nostre aperture rispecchiano quelli del settore, dimostrando una continua crescita del mercato”.

Stagionalità lunga

I periodi di maggior interesse risultano essere aprile e giugno, per le vacanze scolastiche delle famiglie tedesche, e l’alta stagione con luglio e agosto. “Vediamo anche un grande aumento di occupazione nei mesi di settembre e ottobre - continua Loek van de Loo - . In particolare stiamo lavorando per stimolare il cosiddetto “gramping”, ossia il grandparents glamping, il turismo open air che coinvolge nonni e nipoti: sono soprattutto con nipoti in età prescolare e quindi sono una fascia di ospiti che fa le vacanze anche in periodi alternativi a quelli delle pause scolastiche e in giornate infrasettimanali. I nonni - dai dati in nostro possesso - risultano una presenza molto importante nella vita familiare dei nostri ospiti - aggiunge -. La giovane età delle coppie, la presenza di più figli piccoli e la conseguente giovane età dei nonni, è una tipologia di clientela che siamo sempre più spesso abituati ad accogliere, con esigenze in termini di spazio e servizi molto precise”.