Una recente indagine di Fiavet ha confermato che l’attuale incertezza legata ai conflitti in atto nel mondo sta influenzando la domanda. Da questa fotografia parte L’Astrolabio per aiutare i viaggiatori italiani a trovare destinazioni sicure per godersi una fuga senza pensieri dalla quotidianità.

Il Gruppo della famiglia Aronson propone 11 mete per l’estate adatte a ogni tipo di esigenza, scelte dopo un’attenta analisi. Una selezione di destinazioni ricche di sorprese, ma soprattutto lontane dai focolai di guerra e gestite da governi stabili. “Noi ci basiamo non solo sul sito della Farnesina - spiega il general manager Andrea Barbieri -, ma soprattutto su fonti dirette locali di nostri partner consolidati che ci danno aggiornamenti in tempo reale. Il mondo è grande e pieno di meraviglie: le destinazioni sicure per viaggiare lontano dai conflitti sono numerose e noi in agenzia ogni giorno constatiamo che, nonostante tutto, la voglia di visitare territori sconosciuti nei milanesi resta intatta, nonostante il comprensibile bisogno di certezze”.

Entro 4 ore di volo l’operatore propone: l’Irlanda, destinazione dal clima politico e sociale stabile, dall’accoglienza sincera e autentica, capace di offrire ai visitatori verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato e tanta musica tradizionale; il Portogallo, uno dei Paesi europei più tranquilli, con basso tasso di criminalità e grande stabilità interna, che offre ottimo clima, coste meravigliose, cibo eccellente, un’atmosfera rilassata e autentica; l’Islanda, meta classificatasi tra i primi posti del Global Peace Index, prima di esercito e tensioni sociali rilevanti. Una destinazione che offre natura incontaminata, paesaggi lunari, geyser, vulcani e aurore boreali.

Tra le 6 e le 12 ore di volo ci sono: il Canada, Paese dalla democrazia stabile, con tassi di criminalità molto contenuti e servizi pubblici efficienti. Una meta che offre città cosmopolite come Vancouver o Montreal, che si fondono con una natura sconfinata e maestosa. C’è la Cina, uno dei Paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo e ben presidiato, con un’organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti. “Pur essendo percepita da molti come parte di un blocco geopolitico contrapposto all’Occidente - segnala l’operatore -, la Cina non è coinvolta in conflitti attivi né presenta tensioni attuali che possano coinvolgere i turisti. Dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dai villaggi dello Yunnan ai grattacieli di Shanghai, la Cina è una delle civiltà più affascinanti del mondo. Nota da considerare: richiede un po’ più di preparazione logistica e culturale (per lingua e strumenti digitali), ma chi è ben organizzato potrà viverla in massima sicurezza e senza paure”.

Tasso di criminalità bassissimo, cultura civica radicata ed efficienza impeccabile sono i punti di forza del Giappone, Paese che offre un mix incantevole di tecnologia, spiritualità, natura e tradizione. Dalle metropoli come Tokyo ai templi di Kyoto, tutto è ordinato e accogliente.

Città-stato superorganizzata, pulita, con regole severe e criminalità quasi a zero, Singapore è un’altra meta imperdibile, caratterizzata da un melting pot asiatico ultramoderno, tra giardini sospesi, grattacieli e street food stellare.

Tra le 13 e le 16 ore di volo, l’operatore suggerisce un viaggio in Costa Rica, Paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato alla sostenibilità e alla pace. Qui si possono scoprire foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e biodiversità unica, all’insegna del ‘Pura Vida’. In alternativa c’è il Cile, il Paese più stabile del Sud America, con un sistema democratico e un forte senso civico. Una terra che ha tanto da mostrare: dalle vette andine alla Patagonia, dal deserto di Atacama all’isola di Pasqua, è una terra da esplorare in serenità.

Tra le 20 e 26 ore di volo, ci sono poi Australia e Nuova Zelanda, società pacifiche, che hanno sistemi sanitari e di sicurezza molto avanzati, ben distanti da zone di instabilità. Qui si può rimanere a bocca aperta tra barriere coralline, foreste pluviali, montagne, animali unici al mondo e un’accoglienza calda e amichevole.

Infine, tra le 22 e le 30 ore di volo ci sono le isole del Pacifico Fiji, Polinesia Francese, Samoa: isolate e lontane da ogni focolaio di crisi internazionale. Qui si possono trovare spiagge bianchissime, lagune turchesi e un senso di pace assoluta.