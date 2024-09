Vaiolo delle scimmie, gli operatori: “Poche cancellazioni sull’Africa”

Nessun effetto a cascata sulle prenotazioni per l’Africa. I tour operator Usa parlano di “poche cancellazioni” finora per i viaggi verso le mete dove si sono registrati casi di vaiolo delle scimmie.

A rallentare sono invece le nuove prenotazioni, il che comunque rivela un certo impatto mediatico sui processi decisionali dei clienti.

Non mancano comunque, come riportano gli operatori interpellati da travelweekly.com, richieste di chiarimenti e informazioni da parte dei viaggiatori in partenza.

Gli addetti ai lavori sottolineano comunque come i casi della malattia si siano verificati in Paesi e zone lontani da quelli frequentati dal turismo.