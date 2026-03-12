TTG Italia

Variety Cruises alla scoperta delle mete greche più inusuali

Variety Cruises Greece Harmony

Sono tre itinerari boutique progettati per chi vuole andare oltre le mete di massa quelli che Variety Cruises propone in Grecia per la programmazione 2026-2027. La compagnia, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse® Gsa, effettua crociere di 7 notti e 8 giorni con imbarco e sbarco da Atene-Pireo e partenza ogni venerdì, da aprile a ottobre 2026 e 2027, con trattamento di mezza pensione. All’interno della programmazione della compagnia spiccano, appunto, tre itinerari: ‘Grecia Classica’, ‘Gioielli delle Cicladi’ e ‘Grecia Inesplorata - Le Isole Egee’, con esperienze che combinano crociere tradizionali e navigazione su yacht. Ogni giorno si naviga alla scoperta di un nuovo porto.

Il primo itinerario è il grand tour iconico che fa tappa a Mykonos, Santorini, Creta e Nafplion. Il secondo, invece, tocca isole meno note come Folegandros, Antiparos e Poliegos. Il terzo, infine, ‘Grecia Inesplorata: Le Isole Egee’, per i viaggiatori curiosi, fa tappa a Hydra e Kythira. Per le prenotazioni effettuate entro il 16 marzo sono previsti sconti del 20% o del 50% di sconto su alcune partenze specifiche di maggio, giugno e luglio. Tutte le cabine sono vista mare e tra i servizi inclusi c’è anche l’attrezzatura per snorkeling.

