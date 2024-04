Veratour e RDS: il mare ‘va in onda’

Veratour ha stretto con RDS 100% Grandi Successi una partnership evocativa fin dal nome: ‘Il mare in onda’.

Durante la settimana dal 3 all’ 8 giugno Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini trasmetteranno live tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, dal Veraclub Suneva Wellness & Golf di Costa Rei, in Sardegna (nella foto), portando il Guerrini & Lanfranchi Show nella location sarda.

La collaborazione, oltre alla diretta radiofonica, porterà infatti tante altre attività divertimento per gli ospiti del villaggio Veratour targate RDS: dai dj set a cura di Claudio Guerrini per animare le serate del villaggio, alle attività per coinvolgere le persone con momenti di gioco durante la settimana in cui i talent RDS affiancheranno lo staff Veratour.

RDS organizzerà un mini-showcase realizzato ad hoc per i clienti del villaggio. Gli ospiti, quindi, potranno assistere ad una performance musicale con momenti di musica dal vivo e intrattenimento di alta qualità!

RDS 100% Grandi Successi darà il via a un’ampia campagna promozionale per sostenere la partnership in corso. Altro elemento chiave dell’iniziativa di comunicazione sarà anche il progetto delle pillole di viaggio con Alessandro Marras, travel influencer: all’interno della rubrica RDS Viaggi - Il Giro del Mondo in 100”, Marras condurrà gli ascoltatori in viaggi virtuali, narrando storie e avventure legate a diverse destinazioni.

A completamento della partnership, Veratour sarà lo sponsor ufficiale della rubrica, comparendo con minispot in apertura e chiusura di ogni episodio.

“Lavorare con i professionisti di RDS è per noi una grande opportunità – commenta Paola Laureti, responsabile marketing e comunicazione Veratour –; siamo riusciti fin da subito a creare la giusta sintonia. Una vacanza nei nostri Veraclub è un’esperienza coinvolgente, i nostri clienti lo sanno, siamo certi che le dirette dalla Sardegna e tutte le altre iniziative in calendario potranno trasmettere a tanti italiani le stesse emozioni che si vivono nei nostri villaggi”.

“Ciò che rende questa iniziativa così straordinaria è il nostro ritorno nei villaggi dopo anni di assenza, e siamo felici di farlo con un partner d’eccezione come Veratour. Essere accolti in un contesto di vacanza come il Veraclub Suneva si sposa perfettamente con quello che da sempre cerchiamo di trasmettere: il villaggio rappresenta per noi il perfetto connubio tra divertimento, spensieratezza e relax, valori che rispecchiano pienamente la nostra filosofia di Entertainment Company e i messaggi che da sempre portiamo al nostro pubblico” ha aggiunto Daniela Pozzessere, responsabile marketing RDS.