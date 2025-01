Veratour e Sostravel insieme per ‘Bagaglio no problem’

Sostravel.com ha siglato un accordo commerciale con Veratour. La sinergia fa parte della strategia di diversificazione dei canali di vendita avviata nel 2024 e permetterà ai clienti dell’operatore che acquistano prodotti dei cataloghi Go West e Go East tramite agenzia di viaggi di usufruire del servizio Lost Luggage Concierge, ridenominato da Veratour ‘Bagaglio no problem’.

Il servizio garantisce il rintracciamento e la riconsegna del bagaglio entro 48 ore in caso di smarrimento, offrendo ai viaggiatori un ulteriore livello di assistenza e tranquillità. Il servizio sarà disponibile attraverso le agenzie di viaggi partner di Veratour e le piattaforme dedicate.

Massimo Crippa, coo di Sostravel.com, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un’ulteriore testimonianza di fiducia per Sostravel.com da parte di realtà italiane leader del turismo, tra cui Veratour. Siamo orgogliosi di contribuire all’esperienza di viaggio senza stress dei clienti Veratour, grazie alle nostre soluzioni di travel technology, che trovano sempre più domanda negli ambiti b2b come crociere, tour operator e welfare”.

Veratour vanta un tasso di repeater di oltre il 40%. Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour, ha commentato: “Cerchiamo costantemente di migliorare la nostra offerta e di garantire ai nostri clienti una vacanza sempre più piacevole e tranquilla, senza sorprese. L’accordo con Sostravel.com va in questa direzione e ci permette di consolidare il rapporto di fiducia con i nostri viaggiatori”.