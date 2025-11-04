Veratour, proseguono i roadshow: coinvolte oltre 1.500 agenzie VeraStore

Proseguono i Roadshow Veratour 2025. Gli appuntamenti formativi dell’operatore, avviati lo scorso 7 ottobre, stanno registrando adesioni record da parte della distribuzione, coinvolgendo oltre 1500 agenzie VeraStore.

Il programma prevede circa 20 incontri su tutto il territorio nazionale. Appuntamenti che sono occasioni di formazione, confronto e condivisione. “Il percorso con le agenzie VeraStore rappresenta un esempio virtuoso di partnership di successo. Proseguire su questa strada e rafforzare ulteriormente la collaborazione è fondamentale, perché genera valore per tutti gli attori coinvolti - commenta il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli - . Continueremo a investire in momenti di incontro e formazione, come i Roadshow, che ci permettono di consolidare ulteriormente il legame e crescere insieme.”

Tappa speciale di quest’edizione il Veraclub Pegasos Deluxe Village di Rodi - new entry del catalogo Veratour 2025 -, con annessa visita in quello che presto sarà il secondo Veraclub sull’isola: l’Afandou Bay Village, novità dell’estate 2026.

I roadshow continueranno anche all’inizio del 2026, con appuntamenti a Napoli e Bari.

“Questi appuntamenti - aggiunge il direttore vendite di Veratour, Davide Pavarina - sono fondamentali per rinsaldare la collaborazione con le agenzie, ci offrono l’opportunità di illustrare le novità in catalogo, i costanti miglioramenti che apportiamo alle strutture già esistenti, le opportunità migliori. Ma soprattutto per noi è utile raccogliere i feedback dei nostri partner commerciali per capire dove possiamo ancora crescere e verso quali obiettivi puntare”.

L’operatore intende estendere le strategie di commercializzazione adottate per i villaggi Veraclub, Veratour anche “al settore linea” dei viaggi su misura, in forte crescita. La previsione di Veratour è che questo settore pesi sul bilancio 2025 per l’8% e che cresca ancora nel 2026, grazie anche alla collaborazione con le agenzie.