Veratour, quattro nuovi villaggi per chi sceglie la vacanza in autunno

Quattro nuove strutture per andare incontro alla crescente voglia di vacanza in autunno. Veratour inserisce nella programmazione 2025/2026: il Veraclub Jandia, a Fuerteventura; il Veraclub Villas Caroline, a Mauritius; il dusitD2 Feydhoo, alle Maldive; e l’Isola Boa Vista, Barcelò Marine, a Capo Verde.

“L’attività di scouting di nuovi villaggi da proporre ai nostri clienti non si ferma mai - dice Daniele Pompili, co ceo di Veratour, responsabile della divisione villaggi - a guidarci è sempre la ricerca della qualità. A parte Fuerteventura che sostituisce la precedente, le altre sono tutte nuove aperture, scelte coraggiose ma oculate”.

Le new entry sono infatti supportate dalla domanda. I dati del Centro Studi Veratour vedono, infatti, in aumento del 10% le prenotazioni per le mete più calde di medio e lungo raggio tra ottobre e dicembre.

I numeri dell’estate

Anche la summer, tuttavia, ha dato soddisfazioni. “Veniamo da un’estate caratterizzata da ottimi risultati - continua Pompili -, confermati anche dagli indici di gradimento: su circa 25mila questionari distribuiti tra i clienti abbiamo ottenuto il 96% di valutazioni positive. Per replicare questo successo stiamo già lavorando per l’estate 2026, siamo pronti al lancio di diverse nuove strutture che si aggiungeranno alla nostra offerta”.

L’estate 2025 ha visto una crescita non solo sul gradimento ma anche nei numeri con un aumento del fatturato Veratour nei mesi giugno-settembre del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati conclusivi sulle preferenze vedono in cima l’Italia scelta dal 30% dei clienti del tour operator, seguita da Egitto con il 28%, seguono Grecia e Cipro (12%). Bene anche la Tunisia con il 10% di preferenze; Capo Verde, Fuerteventura e Tenerife sommati arrivano al 6,50%; l’Oceano Indiano (Zanzibar, Kenya e Maldive) fa il 5%. I restanti viaggiatori sono divisi tra Spagna, Oman, Caraibi e Stati Uniti.

Settembre, anche per l’operatore, si conferma un nuovo asset: rispetto al 2024 (periodo in cui l’operatore aveva già rilevato una forte crescita), il numero di clienti complessivo è cresciuto di un ulteriore 5%.

Le previsioni

“Un’estate di conferme e un autunno incoraggiante - conclude Stefano Pompili, co ceo Veratour -. Grazie al rinnovamento e all’inaugurazione delle nuove strutture, all’impegno del team e alle nostre politiche commerciali chiare e trasparenti, conquistiamo la fiducia dei nostri clienti e questa crescita ci permette di fare nuovi investimenti. Le proiezioni del bilancio a fine anno parlano di un complessivo +9% rispetto al 2024, per un fatturato di 266 milioni di euro. C’è poi un numero per noi ancora più importante: il 43% di clienti repeaters. Questo per noi è fondamentale, più di qualsiasi altro parametro ci dice che stiamo lavorando bene, offrendo un’esperienza che piace così tanto da spingere tante persone a volerla rivivere. Puntiamo a far crescere ancora il dato sulla fidelizzazione”.