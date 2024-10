Veratour sponsor del podcast di TTG Italia

Veratour è il nuovo sponsor di ‘Gente di Viaggi’. Per l’intero mese di ottobre l’operatore aprirà le puntate del podcast di TTG Italia, per rafforzare ulteriormente il legame con la community della testata e lanciare la nuova programmazione, nel segno della ‘vacanza made in Italy’.

Sul fronte degli affari, l’operatore guarda avanti con ottimismo. In una recente intervista rilasciata al direttore responsabile di TTG, Remo Vangelista, il ceo di Veratour, Stefano Pompili, si è detto fiducioso: “Abbiamo una previsione di chiusura a 250 milioni di euro di fatturato con una crescita del 6%, che dovrebbe quindi riportarci alla cifra d’affari del bilancio 2019 - ha affermato -. E così ci apprestiamo a mandare in archivio l’ennesimo esercizio con marginalità positiva”.