Viaggi del Mappamondo: crescita a doppia cifra per il continente americano

Perù, Brasile e Colombia sono le destinazioni che stanno trainando le vendite di Viaggi del Mappamondo sul continente americano. “Per Sudamerica e Centroamerica - sottolinea il direttore commerciale Francesco Maio - stiamo registrando quest’anno risultati positivi. Il Perù, il Brasile e la Colombia registrano un trend di crescita del 25-30% sul 2024”.

Nel continente l’operatore propone non solo itinerari tradizionali, ma anche viaggi tematici e tour in esclusiva in occasione di eventi particolari. È il caso, ad esempio, del Dia de los Muertos, una delle festività più significative del Messico, riconosciuta nel 2008 dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’Umanità. L’operatore propone un viaggio, con partenza il 31 ottobre, che si conclude in Riviera Maya e in 11 giorni conduce alla scoperta di Città del Messico, Tuxtla Gutierrez, San Cristobal de las Casas, Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida e Chichen Itza, tra siti archeologici, visite alle basiliche più famose del Paese, degustazioni a base di tortilla e Pox, bagni tra cascate e cenotes.

La Feria de las Flores è invece l’evento che fa da sfondo al viaggio in Colombia in partenza il 5 agosto, un itinerario che porta a scoprire la capitale Bogotà e la bellezza coloniale di Cartagena, passando per la Cattedrale del sale e la Valle del Cocora, prima di arrivare a Medellín per assistere ad uno degli eventi più attesi nel Paese. “Queste proposte offrono la possibilità di vivere la cultura locale più autentica con l’obiettivo di rispondere alle nuove tendenze della clientela, sempre più alla ricerca di conoscenze immersive e al tempo stesso coinvolgenti” commenta Francesco Maio.

Tra le proposte dell’operatore in Sudamerica spiccano anche i tour in esclusiva “Tutto Perù 1: Palcoyo e i suoi colori” e “Tutto Brasile 1: Mondo Carioca e dintorni”, tra siti archeologici, parchi naturali e villaggi andini.