Viaggi dell’Elefante compie 50 anni: tante le iniziative in programma

Viaggi dell’Elefante compie 50 anni. Un giro di boa importantissimo, che testimonia la longevità di un t.o. nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot (nella foto), viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le preziose scoperte, fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo.

“Sin dall’inizio la scelta di Viaggi dell’Elefante, realizzata con il sostegno di Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda - selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell’Indonesia ai safari in Tanzania, dalle meraviglie dell’India alle spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare e a soddisfare i desideri dei viaggiatori”.

I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”.

La storia di Viaggi dell’Elefante è segnata da una continua evoluzione e adattamento alle esigenze della clientela di fascia alta. La proposta iniziale di ‘viaggi di gruppo’ si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati.

Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta e nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un’innovativa proposta che unisce l’alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali.

“Il successo di Viaggi dell’Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l’impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili”.

“La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi unici”.

Tra gli eventi previsti per celebrare l’importante anniversario la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot e un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia, sulle colline umbre. In calendario anche numerosi appuntamenti sul territorio italiano, utilizzando anche l’ampia rete dei ‘Punti Elefante’, agenzie di viaggi selezionate.

Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, Viaggi dell’Elefante offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury.