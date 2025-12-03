Evaneos, piattaforma dedicata al turismo sostenibile, presenta per il 2026 una selezione di destinazioni fuori rotta, pensate per viaggi lenti e autentici.

Le proposte seguono il ritmo delle stagioni e includono mete a corto, medio e lungo raggio, da vivere nei periodi meno affollati con il supporto di esperti locali.

Per l’inverno emergono Creta (con spiagge come Balos ed Elafonissi, quasi deserte), la Giordania (tra Dana e Ajloun, lontano dai circuiti classici) e il Sudafrica (dal Northern Cape al Drakensberg). In primavera protagonisti sono l’Albania, tra Berat e la riviera, la Georgia, con Tbilisi e Kakheti, e il Perù, da scroprire attraverso Paracas, Titicaca e Machu Picchu.

L’estate guarda ai grandi spazi: Lofoten e Vesterålen in Norvegia, Essaouira e le gole di Amtoudi in Marocco, Montréal, laghi remoti e parchi nazionali in Canada. L’autunno chiude con Scozia (Highlands e Islay), Azzorre (sorgenti termali e lagune) e Indonesia, con le le immersioni a Raja Ampat e i vulcani di Java.

Evaneos invita a viaggiare più a lungo per ridurre l’impatto e aumentare il valore dell’esperienza.