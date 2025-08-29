Viaggia con Carlo cresce a doppia cifra: le mete più gettonate

Sono a doppia cifra i numeri dell’estate di Viaggia con Carlo che, con il supporto dell’organizzazione tecnica di Viaggigiovani.it, segna un incremento del 70% di partecipanti ai propri tour rispetto al 2024. Un chiaro segnale di come il trend dei viaggi esplorativi ad alto tasso emozionale sia in crescita, con quattro destinazioni in netta ascesa: Nepal, Uganda, Kazakistan e Perù.

Il Nepal in particolare si conferma la destinazione più stabile e ampia dell’intera programmazione, con numerosi trekking attivi anche nell’autunno 2025 e nella primavera 2026. Raddoppiate le partenze per la proposta in Uganda, ‘Alla ricerca dei gorilla’. Le prossime sono per l’itinerario ‘Uganda, safari tra i primati’, a febbraio 2026.

Raddoppiate anche le partecipazioni all’itinerario in Kazakistan, ‘I segreti del Mangystau’ e al combinato con l’Uzbekistan. Da notare che l’età dei partecipanti si è abbassata drasticamente da 63 a 42 anni.

L’operatore raccoglie così i frutti di una strategia fondata sulla trasparenza sui prezzi e su una comunicazione potenziata lungo tutto il customer journey: più coinvolgente, partecipativa e mirata a intercettare un pubblico consapevole e motivato.

Viaggia con Carlo ha inoltre investito risorse nel rebranding dell’identità visiva e nel restyling del sito web, che consente oggi un’esperienza utente più fluida, intuitiva e orientata alla conversione;