Viaggigiovani.it, itinerari inediti fuori dal turismo di massa

Itinerari inediti tra avventura, spiritualità, natura e cultura. Questo l’orizzonte nel quale si muove viaggigiovani.it, che nel catalogo 2026 introduce nuovi tour in Kirghizistan, Laos, Cina, Nepal e Tibet. Nello specifico i World Nomad Games, la manifestazione biennale che celebra le antiche tradizioni dei popoli nomadi attraverso competizioni di equitazione, lotta, caccia con aquile e discipline di origine millenaria, è al centro dell’itinerario in Kirghizistan, con trekking, pernottamenti in yurte e contatti con la popolazione locale. Per il Laos, invece, entra in catalogo il tour “Laos Original”, un viaggio sulle rive del Mekong lontano dal turismo di massa. Ci sono poi il tour “Chengdu e Tibet”, che ha esaurito i posti disponibili prima del lancio ufficiale, e 14 giorni in Nepal e Tibet per attraversare l’Himalaya da Kathmandu a Lhasa percorrendo la leggendaria Friendship Highway.