Viking aumenta le crociere in Portogallo con la Viking Gyda

Viking amplia le sue proposte in Portogallo consegnando Viking Gyda, una nuova nave fluviale che navigherà esclusivamente sul fiume Duero. La cerimonia di consegna della Viking Gyda si è svolta nel cantiere navale West Sea di Viana do Castello, in Portogallo.

“Con la sua ricca storia, cultura e tradizioni vinicole, il Portogallo continua a essere una destinazione molto attraente per i nostri ospiti” ha dichiarato Torstein Hagen, presidente e ceo di Viking.

Costruita appositamente per il fiume Duero e l’itinerario di 10 giorni del Fiume dell’Oro in Portogallo, la Viking Gyda può ospitare 106 ospiti in 53 cabine e si unisce alle navi gemelle Viking Helgrim, Viking Hemming, Viking Osfrid e Viking Torgil, portando la flotta fluviale del Duero di Viking a cinque navi.

Sulla base del portafoglio ordini la compagnia prevede di ricevere altre 26 navi fluviali entro il 2028 e altre 10 navi oceaniche entro il 2031. Con questi ordini Viking avrà 112 navi fluviali nel 2028 e 23 oceaniche e da spedizione nel 2031.