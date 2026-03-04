Viking cancella le crociere sul Nilo a marzo

Alla luce di quanto sta accadendo in Medio Oriente, Viking ha annunciato la decisione di cancellare le crociere sul Nilo previste per il mese di marzo. La compagnia ha attualmente viaggiatori in Egitto e ha dichiarato di star organizzando il loro trasporto fuori dal Paese.

Come sottolinea travelweekly.com, anche altre compagnie di crociere che operano sul fiume hanno ridotto se non sospeso l’attività. Anche Avalon Waterways ha cessato le sue operazioni in Egitto per il mese, dove gestisce una sola nave.

AmaWaterways ha invece annunciato di aver sospeso i programmi relativi alle estensioni via terra in Giordania e a Dubai fino al 31 marzo; ma continuerà le crociere fluviali come previsto.