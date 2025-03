La stagione crocieristica 2025 di Venezia ha ufficialmente preso il via con l’arrivo presso il terminal di Fusina di Viking Star, nave del segmento luxury che opera in modalità home port movimentando circa mille 800 passeggeri.

La nave, proveniente da Capodistria e destinata a fare scalo in laguna alternandosi tra Venezia e Chioggia fino a settembre, lascerà il terminal gestito da Venezia Terminal Passeggeri facendo tappa nelle città di Spalato e Dubrovnik, per poi fare scalo a Corfù e proseguire verso Messina, Napoli, Civitavecchia, Livorno e Villefranche. Dopo una sosta a Marsiglia, la crociera si concluderà a Barcellona.

Viking Star dispone di 465 cabine e si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni, un comparto compatibile con il nuovo modello di crocieristica diffusa scelto da Vtp per garantire una gestione efficiente dei flussi e salvaguardare l’equilibrio della laguna.

Nel complesso, la stagione negli scali di Venezia e Chioggia vede un incremento stimato a 644 mila dei passeggeri movimentati, in crescita rispetto ai 634 mila registrati nel 2024 e 514 scali previsti (492 lo scorso anno).

Le compagnie crocieristiche oceaniche che scaleranno in laguna passeranno da 21 a 25 e le navi posizionate toccheranno le 50 unità (erano 45 lo scorso anno), di cui 4 per la prima volta a Venezia. Confermati inoltre i numeri relativi alle crociere in modalità ‘home port’ che, anche quest’anno, supereranno il 95% del totale. Da sottolineare inoltre come il solo segmento delle navi di alta gamma farà registrare un incremento degli scali pari al 16% rispetto alla precedente stagione.