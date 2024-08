Per le compagnie di crociere è ormai una corsa ad aggiudicarsi nuovi itinerari in occasione dell’eclissi solare prevista per il mese di agosto del 2026. Al gruppo si unisce ora anche Virgin Voyages. Per l’occasione sono stati messe in programma due crociere, la prima a bordo di Valiant Lady da 12 giorni con tappe a Dublino, Glasgow e Reykyavik e la seconda di 15 giorni su Scarlet Lady verso la Costa amalfitana, Majorca e Cannes.

Le novità per il 2026 non finiscono però qui: secondo quanto riportato da TTG Media, la compagnia ha aggiunto altri 6 itinerari di durata compresa tra 8 e 16 giorni nei quali verranno introdotte 12 nuove destinazioni, tra cui anche Salerno per l’Italia.

“Navighiamo già verso più di 100 porti internazionali . è il commento del coo Michelle Bentubo -, ma i nostri itinerari sono in continua evoluzione in base a ciò che i nostri marinai [passeggeri] e partner di viaggio chiedono”.