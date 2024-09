Virgin Voyages, Scarlet Lady cambia look in vista delle Long Caribbean Escapes

Scarlet Lady sarà la prima unità da crociera della flotta Virgin Voyages a subire un restyling completo. La nave entrerà in bacino di carenaggio a metà novembre per essere sottoposta a lavori di ristrutturazione prima di tornare in mare per una stagione invernale di itinerari lunghi, tra cui un viaggio transatlantico di 16 notti da Roma a Miami con scali a Barcellona, Malaga, Madera e Tenerife.

Tanti spazi innovativi, nuove suite e una ristorazione rivisitata, con il debutto del Lucky Lotus by Razzle Dazzle. Verranno aggiunte 24 Seriously Suite con vista sull’oceano, mentre l’attuale Grounds Club Too sarà trasformato in uno spazio contemporaneo con bar e una lussuosa lounge. Sul ponte 16 verranno create le Cabanas Vip per il relax sotto il sole. Infine, spa e casinò saranno oggetto di un notevole upgrading. Così, da dicembre, la Scarlet Lady sarà pronta anche per la novità operativa Long Caribbean Escapes.