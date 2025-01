Viva Cruises battezza Enjoy, terza nuova nave del gruppo

Viva Cruises ha battezzato ufficialmente la sua nuova nave, Viva Enjoy, nel suo porto di origine di Düsseldorf. La terza nuova nave di Viva Cruises è pronta a offrire itinerari sul Reno, sul Danubio e altro ancora, come riporta TravelDailyNews.

Andrea Kruse, ceo di Viva Cruises, e Arno Reitsma, ceo della società madre di Viva Cruises, Scylla, hanno accolto gli ospiti a bordo della nuova nave per i festeggiamenti.

“Siamo entusiasti di celebrare oggi il battesimo della nostra terza nave di nuova costruzione – ha detto Kruse -.. Questa pietra miliare segna un altro passo significativo nel nostro viaggio per offrire esperienze di crociera fluviale eccezionali. Viva Enjoy, con i suoi comfort moderni e premium, propone viaggi unici lungo i fiumi d’Europa”.

“Nave gemella di Viva Two, Viva Enjoy offrirà un’esperienza di livello superiore, con una sala trattamenti multiuso extra, tre ristoranti Riverside Moments e Viva’s Bistro. La nave ha anche il gold standard dell’International Green Award, che evidenzia il nostro impegno per la protezione dell’ambiente, assicurando che ogni viaggio con noi sia un’esperienza davvero piacevole”.

Viva Enjoy offre 95 eleganti cabine, tra cui otto suite, distribuite su tre ponti che possono ospitare fino a 190 passeggeri. La maggior parte delle cabine è dotata di balconi alla francese. La nave dispone inoltre di tre ristoranti, una lounge open space, un ampio solarium e un’area fitness e benessere. C’è anche una piscina sul solarium e biciclette a noleggio gratuito.

Dopo il battesimo, Viva Enjoy ospiterà le crociere benessere di 4 notti di Viva Cruises, navigando sia sull’Alto che sul Medio Reno e offrendo attività come sessioni quotidiane di yoga e qi gong. In seguito, la nave navigherà principalmente sul Danubio, con partenze da Vienna. VIiva Enjoy navigherà anche sul Reno, offrendo una gamma di itinerari in partenza da Amsterdam.

La nave collegherà Amsterdam, Budapest e Vienna per la prima volta nel 2025 con nuovi itinerari di 7, 10 e 14 giorni. Inoltre, Viva Enjoy offrirà viaggi di una settimana da Francoforte ad Amsterdam.