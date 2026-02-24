Volonline Group: 190 milioni di giro d’affari nel 2025

Sono nel segno della crescita a doppia cifra i risultati 2025 di Volonline Group: la società ha fatto registrare un giro d’affari complessivo da 190 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto all’anno precedente.

A guidare l’incremento il brand Teorema Vacanze che, sull’onda dei buoni risultati dell’Egitto, ha visto aumentare il fatturato del 57% seguito da Volonclick (+32%) e Reisenplatz (+27%). “Quella del gruppo è ancora una tipologia di viaggio che solo il tour operating strutturato è in grado di gestire sottolinea il ceo Luigi Deli -, grazie alla capacità di aggregazione e alla gestione completa della logistica secondo un’economia di scala che consente di proporre un pacchetto completo e con un costo finale competitivo. Nel nostro caso la maggior parte dei gruppi venduti nel 2025 sono stati di piccole dimensioni, massimo venti partecipanti e la crescita è senz’altro dovuta all’ampia disponibilità di soluzioni presenti nel sistema”.

Per il 2026, il Gruppo registra una marcata tendenza verso l’advance booking, con numerose prenotazioni già confermate. In controtendenza rispetto ad altri mercati, Volonline segnala, inoltre, un andamento positivo delle prenotazioni verso gli Stati Uniti.