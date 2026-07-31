Volonline Group registra crescita per giugno-luglio rispetto al 2025

Digitalizzazione dei processi e competenza umana: è questo il binomio inscindibile su cui spinge Volonline Group. “A oggi la transizione digitale dei processi di distribuzione, commercializzazione e vendita ha raggiunto il 98% in tutte le divisioni del Gruppo, con la sola eccezione della business unit dedicata ai gruppi – ha dichiarato Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group - Questo percorso di innovazione, che ha favorito una strategia di diversificazione e multicanalità, ha consentito a tutti i brand di Volonline Group di affrontare con efficacia i mesi segnati dall'instabilità internazionale, sostenendo prenotazioni e vendite. La tecnologia ha inoltre permesso di garantire risposte rapide alla rete agenziale e, di conseguenza, a un cliente finale sempre più orientato a ottenere conferme in tempi immediati, fattore determinante tenendo conto di una congiuntura ancora di incertezza che sta incrementando il last minute”.

Il bimestre positivo giugno-luglio

“I risultati di questa strategia sono evidenti negli ultimi dati: i mesi di giugno e luglio hanno registrato una crescita superiore al 50% a livello di Gruppo – ha fatto eco Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group - Rispetto allo stesso periodo del 2025, il brand tailor-made Volonline Tour Operator cresce del 37%, mentre Teorema Vacanze, specialista dei pacchetti di pronta vendita, segna un +28%. Ottime performance anche per Volonclick, la piattaforma di self booking online dedicata alle agenzie di viaggio, che registra un incremento del 55%. Crescita a tripla cifra, infine, per il broker alberghiero eHotelXML, a conferma della solidità dell'infrastruttura tecnologica e del valore strategico di questo asset per il Gruppo”.