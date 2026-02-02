Volonline Group: sviluppo internazionale attraverso eHotelXML

Nuova tappa dello sviluppo internazionale di Volonline Group, che continua a investire nello sviluppo del prodotto alberghiero, in particolare per quanto riguarda l’hotel diretto.

Con l’ingresso lo scorso anno di Gianni Galli al timone dell’ufficio prodotto del broker alberghiero eHotelXML il gruppo ha contrattualizzato e connesso direttamente numerose catene alberghiere internazionali e migliaia di singoli hotel. Questa operazione ha permesso uno sviluppo rapidissimo dell’offerta, che oggi vanta oltre a un ampio prodotto (+800.000 hotel in tutto il mondo) di DMC, wholesaler e partner strategici, ma soprattutto oggi può contare su più di 23.500 hotel in contrattazione diretta a livello internazionale.

“La spinta all’internazionalizzazione non risponde solo a logiche commerciali, ma è parte integrante dello sviluppo strategico del Gruppo. Molti degli strumenti innovativi proposti alle agenzie e lo stesso modello di business verticale di Volonline Group si ispirano ai modelli di successo presenti nei mercati esteri più evoluti, puntando a una costante innovazione di processo e di prodotto” commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo.

Inoltre, il 2026 segna l’ingresso ufficiale di Volonline Group nel mercato retail estero. Le aree individuate per il presidio commerciale sono i Balcani (con focus su Albania, Kosovo e Azerbaijan) e la Spagna.