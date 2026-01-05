WebBeds stringe una partnership con Jet2holidays

Una nuova partnership per Jet2holidays, che inizia una collaborazione con WebBeds, fornitore di alloggi e prodotti turistici. La collaborazione porterà un potenziamento del potere di distribuzione di WebBeds per i partner alberghieri nelle principali destinazioni turistiche in Europa, nel Mediterraneo, nelle Isole Canarie e nel Nord Africa.
“Siamo entusiasti di collaborare con Jet2holidays, un marchio che condivide il nostro impegno per la qualità, l'innovazione e l'attenzione al cliente – dice Lola Diaz, vicepresidente senior sales Europa di WebBeds -. Questa partnership offrirà nuove opportunità per entrambe le aziende e offrirà una scelta ancora più ampia ai clienti di Jet2holidays, oltre a garantire ai nostri partner alberghieri un accesso ancora maggiore ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito”.
Con un portafoglio globale di oltre 500.000 proprietà e una presenza in più di 140 mercati di origine, WebBeds metterà in contatto i fornitori di alloggi con la base di clienti di Jet2holidays.
“Questa alleanza strategica vedrà il pluripremiato prodotto Jet2holidays integrato nella rete di distribuzione globale di WebBeds, consentendo agli agenti di viaggi di accedere al nostro prodotto in modo più efficiente e su larga scala – aggiunge Doug Turner, direttore generale supply presso Jet2holidays -. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership offre, con un numero ancora maggiore di clienti che ora possono sperimentare facilmente tutto il nostro prodotto“.