Weebora esordisce nel tennis travel con Terrarossa

Weebora amplia il proprio raggio d’azione e debutta nel tennis travel con Terrarossa, nuova piattaforma digitale dedicata ai viaggi esperienziali legati al mondo della racchetta. Dopo la crescita registrata nel segmento padel, durante gli Internazionali di Tennis a Roma il gruppo ha lanciato un marketplace verticale pensato per chi desidera vivere il tennis attraverso academy, tornei internazionali, club esclusivi e soggiorni personalizzabili.

La piattaforma, disponibile su terrarossa.com, integra tecnologia e flessibilità, permettendo agli utenti di costruire il viaggio in base a destinazione, livello di coinvolgimento sportivo e servizi accessori. Accanto ai pacchetti individuali, sono previsti anche viaggi di gruppo e tennis holiday premium. “Vogliamo trasformare la passione per il tennis in esperienze memorabili” spiega Attilio Ruffo, general director e co founder di Weebora. Il progetto rientra nella strategia di sviluppo di nuovi verticali dedicati allo sport travel. Nel piano futuro anche running, sci, vela e fotografia.